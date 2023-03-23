Четверг стал самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверг, 23 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2023 года – воздух в городе прогрелся до 10 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он уточнил, что к полудню столбики термометров на главной метеостанции столицы, ВДНХ, поднялись до отметки 10,2 градуса. По его словам, несмотря на усиление ветра, воздух продолжает нагреваться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве и Подмосковье окончательно растает снег. По прогнозам синоптика, полного исчезновения снежного покрова стоит ждать в первые десять дней апреля. Специалист добавил, что в лесах снег может оставаться до середины месяца.

Синоптики объявили о начале метеорологической весны в столице

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