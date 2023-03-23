Высота сугробов в Москве уменьшилась за сутки на 6 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За минувшие сутки высота снежного покрова в столице уменьшилась на 6 сантиметров. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Довольно высокие температуры <...> активизировали в Москве процессы таяния снега. Если несколько дней назад снежный покров уменьшался по 1 сантиметру за сутки, то вчера он уменьшился на 2 сантиметра, а минувшие сутки "съели" сразу 6 сантиметров", – написал он, уточнив, что в последние 24 часа температура воздуха в Москве не опускалась ниже 3 градусов.

Как отмечает метеоролог, по состоянию на утро 23 марта на главной метеостанции города на ВДНХ высота сугробов составляла 18 сантиметров, что на одну четвертую меньше климатической нормы. В других районах столицы высота снега составляет от 12 до 23 сантиметров.

В четверг в Москве ожидается 9–11 градусов тепла. В городе может пройти небольшой дождь. Атмосферное давление установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба, порывы ветра могут достигать 6–11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снег в столичном регионе может полностью растаять в первые десять дней апреля. Это касается открытых участков. В лесной же местности он пролежит как минимум до середины следующего месяца.



"Утро": 10 градусов тепла ожидается в столице 23 марта

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