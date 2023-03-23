07:07Общество
Москвичам рассказали о погоде 23 марта
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают столичный регион в четверг, 23 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.
Скорость южного и юго-западного ветров составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 745 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам, когда в столице окончательно растает снег. По его словам, это произойдет в первые десять дней апреля и лишь в лесах снег может остаться до середины месяца.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала в Москве дождливую погоду и до 10 градусов в выходные, 25 и 26 марта. Она также предупредила, что на выходных в регионе будет низкое атмосферное давление.
Москвичи сфотографировали первую бабочку в городе
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!