Москвичам рассказали о погоде 23 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают столичный регион в четверг, 23 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Скорость южного и юго-западного ветров составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам, когда в столице окончательно растает снег. По его словам, это произойдет в первые десять дней апреля и лишь в лесах снег может остаться до середины месяца.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала в Москве дождливую погоду и до 10 градусов в выходные, 25 и 26 марта. Она также предупредила, что на выходных в регионе будет низкое атмосферное давление.

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