Москвичей предупредили о переменчивой погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные, 25 и 26 марта, москвичей ожидает переменчивая погода, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В субботу, 25 марта, с утра прогнозируется дождь, однако уже ко второй половине дня его сменит теплая погода. Воздух прогреется до 14 градусов, что соответствует показателям апреля. Дожди прекратятся.

В воскресенье, 26 марта, температура понизится до 7–8 градусов тепла, а дожди вернутся.

"В общем, в выходные в Москве будут погодные качели", – заключил Шувалов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высокие температуры активизировали в Москве процессы таяния снега. По его словам, по состоянию на утро 23 марта на главной метеостанции города на ВДНХ высота сугробов составляла 18 сантиметров, что на одну четвертую меньше климатической нормы.

В Московском регионе из-за активного таяния снега значительно повысился уровень рек. В Коломне из-за резкого подъема воды закрыли три моста и пустили автобусы в объезд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что полного исчезновения снежного покрова стоит ждать в первые десять дней апреля. Специалист добавил, что в лесах снег может оставаться до середины месяца.

Температура воздуха в Москве впервые с начала года преодолела отметку в 10 градусов

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