Дожди в Москве будут идти всю следующую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дожди в Москве продолжат идти всю следующую неделю, однако будут носить непостоянный характер, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

По его словам, периодически ожидаются краткосрочные прояснения. В ближайшие выходные будет облачно – в субботу, 25 марта, днем столбики термометров покажут 11–13 градусов, а в воскресенье, 26 марта, – 6–8 градусов.

На будущей неделе характер погоды существенно не изменится. Самым теплым днем окажется вторник, 28 марта, – воздух прогреется до 13–14 градусов. Осадков в этот день не прогнозируется.

В среду температура резко понизится до 3–5 градусов днем, ночью ожидаются заморозки. Прохладная погода сохранится до конца недели.

Ранее сообщалось, что бригады Мосводостока готовы к ликвидации последствий дождя. Там напомнили, что, по прогнозам синоптиков, дождь продлится до 15:00. Всего выпадет до пяти миллиметров осадков.

В предприятии сообщили, что дождь усиливает снеготаяние, поэтому бригады готовы к возможным временным скоплениям воды. Сообщить о них можно, позвонив в диспетчерские службы либо оставив сообщение в аккаунте ведомства в соцсети "ВКонтакте".

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