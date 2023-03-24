Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за половодья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе на фоне подъема уровня воды в реках с 25 по 28 марта объявлено штормовое предупреждение. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогнозируется, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных строений и участков дорог", – предупредил синоптик, ссылаясь на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно данным центра, уровень воды в реках в указанный период будет составлять 1–2 метра.

Помимо этого, из-за прогнозируемого в столице дождя на дежурство вышли бригады Мосводостока. Специалисты подготовились к устранению последствий дождя, который, по прогнозам синоптиков, продлится до 15:00 24 марта.

При обнаружении временных скоплений воды на улицах столицы москвичи могут обратиться в диспетчерские службы Мосводостока или оставить сообщение на странице ведомства "ВКонтакте". Всего в пятницу может выпасть до пяти миллиметров осадков.



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