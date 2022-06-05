Федор Конюхов начал рекордный трансконтинентальный перелет

Фото: ТАСС/Алексей Липницкий

Российский путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин начали рекордный трансконтинентальный перелет на мотопараплане из Архангельска в Новороссийск. Об этом сообщается на сайте путешественника.

"Сегодня, 5 июня 2022 года в 03:30 утра, во Всемирный день защиты окружающей среды, стартовал уникальный трансконтинентальный перелет на мотопарапланах в поддержку проекта "Чистая Арктика", – говорится в сообщении.

Всего Конюхов и Потапкин планируют пролететь 3 тысячи километров. На одном из этапов участники экспедиции планируют преодолеть около 500 километров без единой посадки. Действующий мировой рекорд по протяженности полета без посадки принадлежит поляку Кшиштофу Ромицки, который в 2018 году пролетел 427 километров.

Конюхов и Потапкин пролетят в небе над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Планируется, что пилоты прибудут в Москву в День России, 12 июня. Прибытие в конечный пункт маршрута – Новороссийск – запланировано на 22 июня.

Ранее Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия. По его словам, единственным источником его дохода являются картины. Путешественник написал уже порядка 3 тысяч полотен, большинство из которых находятся в частных коллекциях.