"Актуальный репортаж": СК нашел возможного виновника убийств 20-летней давности в Москве

Следователи нашли предполагаемого виновника убийств 20-летней давности в Москве. Им оказался ученый из Института биологии внутренних вод. За этим делом очень многие пристально следят.

Во-первых, срок давности вышел, но преступление тяжкое, поэтому расследование можно возобновить. Во-вторых, друзья и семья обвиняемого настаивают, что мужчины даже не было в Москве в то время, когда произошли преступления.

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