Новости часа: крушение грузового поезда с винилхлоридом произошло в штате Огайо

В американском штате Огайо произошло крушение грузового поезда, в цистернах которого содержался опасный канцерогенный винилхлорид. Происшествие вызвало отравление реки Огайо, от которой зависит водоснабжение пяти миллионов американцев. Дым от пожара был настолько ядовит, что пожарные отказывались тушить состав несколько суток, дожидаясь, когда винилхлорид выгорит сам.

Четыре человека погибли, более тысячи не вышли на связь с родными и близкими в Новой Зеландии. По одному из островов прошел сильный тропический циклон "Габриэль". Его уже объявили самым разрушительным за 100 лет. Из-за наводнений и оползней 225 тысяч человек остались без электричества, ряд магистралей перекрыты паводками. В стране объявлено чрезвычайное положение.

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