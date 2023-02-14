00:50Происшествия
В Отрадном в Москве произошел крупный пожар
Сообщается, что в данный момент пожар разрастается, слышны взрывы. На место прибыли экстренные службы. Подробности о возгорании уточняются.
Ранее пожар произошел на территории животноводческого комплекса в Башкирии. Порядка 16 голов крупного рогатого скота погибли в результате пожара.
До этого произошел взрыв на газопроводе в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе Ярославской области. Согласно информации регионального управления МЧС, пострадавших в результате ЧП обнаружено не было.
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