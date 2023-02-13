Пожар на газопроводе в Ярославской области потушили

Фото: телеграм-канал "Ярославль с огоньком"

Возгорание, произошедшее в результате взрыва на газопроводе в Ярославской области, ликвидировали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В настоящий момент горение полностью ликвидировано", – цитирует его ТАСС.

Глава региона подчеркнул отсутствие опасности для местного населения.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло на резервном участке газопровода "Ухта – Торжок-3" влизи деревни Еремейцево в Мышкинском районе. Причиной ЧП назвали разрыв береговой и подводной частей газопровода.

После сообщения о взрыве на место происшествия прибыли экстренные службы региона. В результате инцидента никто не пострадал.



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