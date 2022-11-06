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ФТС выявила почти 8 тыс попыток контрабанды наличных денег в 2022 году

ФТС выявила почти 8 тыс попыток контрабанды наличных денег в 2022 году

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В этом году Федеральная таможенная служба выявила почти восемь тысяч попыток незаконно ввезти и вывезти наличные средства через границу. Некоторые путешественники попали в неприятную историю просто потому, что не разбирались в правилах.

Федеральная таможенная служба на днях подвела итоги работы за 9 месяцев этого года. Таможенники выявили почти восемь тысяч попыток незаконно ввезти и вывезти наличные деньги через границу. Это на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. В числе контрабандистов были и те, кто ничего не знал об ограничениях. Но отвечать они будут по закону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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