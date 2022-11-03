03 ноября, 18:54 (обновлено 03.11.2022 20:07)Происшествия
Три башни IQ-квартала "Москва-Сити" обесточены
В зданиях проводят эвакуацию. Лифты внутри не работают.
В столичном управлении МЧС рассказали ТАСС, что признаков пожара в башнях делового центра не обнаружено. О пострадавших также неизвестно.
"В 18:58 электроснабжение восстановлено", – сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра Columbus на юге Москвы. Их эвакуировали из-за сообщения о "минировании". Сразу после получения сообщения с угрозой взрыва торговый центр закрыли на вход.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!