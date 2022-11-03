Три башни IQ-квартала "Москва-Сити" обесточены. Об этом сообщили очевидцы Москве 24.

В зданиях проводят эвакуацию. Лифты внутри не работают.

В столичном управлении МЧС рассказали ТАСС, что признаков пожара в башнях делового центра не обнаружено. О пострадавших также неизвестно.

"В 18:58 электроснабжение восстановлено", – сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра Columbus на юге Москвы. Их эвакуировали из-за сообщения о "минировании". Сразу после получения сообщения с угрозой взрыва торговый центр закрыли на вход.



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