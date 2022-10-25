Все школы Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана эвакуировали из-за угроз взрыва

Фото: телеграм-канал "Мэрия Биробиджана RU"

Во все школы Комсомольска-на-Амуре во вторник утром поступило сообщение с угрозами о "минировании".

Как рассказала РИА Новости главный специалист сектора безопасности городского управления образования Татьяна Хужий, всех учеников и учителей эвакуировали.

В настоящее время все 37 зданий общеобразовательных учреждений проверяют экстренные службы. Учеников распустили по домам.

"Вторых смен не будет в школах, переведем на дистанционное обучение – дети получат задания на дом", – сказала она.

Сигналы о "минировании" поступили также во все школы Биробиджана. По данным пресс-службы мэрии, детей и педагогов эвакуируют. На место выехали взрывотехники и кинологи.

"Школы заработают после того, как руководители получат акты обследования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эвакуация после сообщений о "минировании" прошла во всех судах, колледжах, школах и детских садах Керчи.

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