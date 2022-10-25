Россиянин солгал об угрозе теракта, чтобы сорвать заседание суда

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В Благовещенске задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Амурской области.

По данным ведомства, мужчина позвонил в городской суд и сообщил, что в припаркованном рядом со зданием автомобиле находится опасный предмет. На место прибыли экстренные службы, однако по итогам проверки информация не подтвердилась.

"Свой поступок мужчина объяснил желанием помешать очередному судебному процессу, где он проходит в качестве обвиняемого по статье <...> "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", – говорится в сообщении.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд арестовал жителя Москвы, который в нетрезвом виде сообщил правоохранителям о якобы существующей угрозе взрыва в столичном метрополитене.

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