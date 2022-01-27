В Москве задержали подозреваемого в рассылке ложных сообщений о минировании

16:57
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Оператора московской котельной подозревают в рассылке ложных сообщений о минировании вокзалов и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии. Мужчина задержан, сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по СЗФО.
По информации правоохранителей, в 2021 году он отправил на объекты транспорта шесть электронных писем и сообщений в мессенджерах, в которых заявлял о якобы запланированных терактах.
В пресс-службе уточнили, что подозреваемый – 33-летний уроженец Саратовской области. В отношении мужчины возбуждено шесть уголовных дел по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
При обыске у задержанного изъяли средства связи, с помощью которых, по мнению правоохранителей, он и рассылал ложные сообщения о минировании. Мужчине грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.
В январе 2022 года по России прокатилась новая волна телефонного терроризма. Ложные сообщения о минировании звучали почти во всех регионах. Так, например, в Центральной России по телефону "заминировали" 500 школ и детских садов. Детей срывали с уроков, экстренно одевали и выводили на улицу.
В Москве ложные сообщения об угрозе взрывов уже коснулись Центробанка, аэропорта Шереметьево, столичных судов и нескольких торговых центров. На фоне участившихся случаев лжеминирования глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ужесточить наказание за данное правонарушение.
На Россию обрушилась новая волна телефонного терроризма
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