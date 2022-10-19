Басманный суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудников Басманного районного суда Москвы эвакуировали из-за сообщении о минировании, информирует Агентство "Москва".

На данный момент на объект не допускают участников судебных процессов, представителей СМИ и слушателей. Сегодня в суде должно было пройти рассмотрение иска столичного управления Минюста о закрытии еврейского агентства "Сохнут". Сообщается, что его отложили.

К Басманному суду вызвали оперативные службы.

Ранее сообщалось, что во всех судах, колледжах, школах и детских садах Керчи была организована эвакуация после сообщений о "минировании".

До этого, 11 октября, неизвестные "заминировали" школы Москвы. Уточнялось, что сообщения об угрозах взрыва поступили с территории Украины. Проверки показали, что ни одно предупреждение не подтвердилось.

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