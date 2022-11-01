В ТЦ Columbus на юге Москвы объявлена эвакуация из-за "минирования" – СМИ

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Посетителей и сотрудников торгового центра Columbus на юге Москвы эвакуируют из-за сообщения о "минировании". Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах города.

"Торговый центр закрыли на вход после получения сообщения с угрозой взрыва, проходит эвакуация", – рассказал собеседник агентства.

Как отметил осведомленный источник, специалисты экстренных служб проводят проверку помещений торгового центра.

До этого сообщалось о "минировании" музейного комплекса "Буран" на ВДНХ. Из здания вывели 50 человек. Специалисты экстренных служб провели проверку здания, однако после представители комплекса опровергли сообщения о "минировании".

Ранее из-за сообщений о "минировании" эвакуировали 500 человек из торгового центра "Речной" на севере Москвы. Здание обследовали специалисты.

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