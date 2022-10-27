16:08Происшествия
Эвакуацию после сообщения о "минировании" объявили в Мосгорсуде
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эвакуацию после сообщения о "минировании" объявили в Мосгорсуде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"В Мосгорсуд поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. В целях обеспечения безопасности в здании объявлена эвакуация", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на месте находятся экстренные службы города. Проводится проверка.
Ранее из-за сообщений о "минировании" эвакуацию провели в 15 столичных судах. При этом отмечалось, что для Коптевского и Головинского судов тогда эвакуация стала уже второй за день.
До этого также из-за сообщении о "минировании" эвакуировали сотрудников Басманного районного суда Москвы. Уточнялось, что там должно было пройти рассмотрение иска столичного управления Минюста о закрытии еврейского агентства "Сохнут".
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