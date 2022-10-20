Сотрудников 15 судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В пятнадцати столичных судах провели эвакуацию из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время проведена эвакуация из 15 судов Москвы", – заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

Там пояснили, что речь идет о Бабушкинском, Измайловском, Перовском, Кузьминском, Пресненском, Головинском, Коптевском, Останкинском, Щербинском, Чертановском, Хорошевском, Лефортовском, Солнцевском, Басманном судах, а также о Мосгорсуде.

Для Коптевского и Головинского судов эта эвакуация стала уже второй за день.

Накануне из-за сообщении о минировании эвакуировали сотрудников Басманного районного суда Москвы. Отмечалось, что в суде должно было пройти рассмотрение иска столичного управления Минюста о закрытии еврейского агентства "Сохнут". В итоге его отложили.

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