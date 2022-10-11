10:41Происшествия
В Москве "заминировали" музейный комплекс "Буран" на ВДНХ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Неизвестный сообщил о минировании музейного комплекса "Буран" на ВДНХ, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.
"По электронной почте от неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва интерактивного музейного комплекса "Буран" на проспекте Мира, 119, строении 333", – говорится в сообщении.
Уточняется, что была проведена эвакуация, из здания были выведены около 50 человек. В настоящее время на месте находятся специалисты, информация о "минировании" проверяется.
Ранее суд арестовал москвича, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил правоохранителям о якобы существующей угрозе взрыва в Московском метрополитене.
Отмечалось, что правоохранители исследовали станции и прилегающую к ним местность, однако не смогли найти взрывчатку и другие опасные предметы. Объяснить причины своего поступка мужчина не смог, однако он признался, что был пьян.
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