В Москве "заминировали" музейный комплекс "Буран" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неизвестный сообщил о минировании музейного комплекса "Буран" на ВДНХ, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

"По электронной почте от неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва интерактивного музейного комплекса "Буран" на проспекте Мира, 119, строении 333", – говорится в сообщении.

Уточняется, что была проведена эвакуация, из здания были выведены около 50 человек. В настоящее время на месте находятся специалисты, информация о "минировании" проверяется.

Ранее суд арестовал москвича, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил правоохранителям о якобы существующей угрозе взрыва в Московском метрополитене.

Отмечалось, что правоохранители исследовали станции и прилегающую к ним местность, однако не смогли найти взрывчатку и другие опасные предметы. Объяснить причины своего поступка мужчина не смог, однако он признался, что был пьян.

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