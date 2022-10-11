Подозрительный пакет нашли у банкомата в офисе Альфа-Банка в Москве – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Подозрительный предмет обнаружили возле банкомата в офисе Альфа-Банка на юго-востоке столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что речь идет об отделении на Зеленодольской улице. На место обнаружения опасной находки вызвали расчет кинологов. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в логистическом центре "Почты России" в ТиНАО прошла эвакуация из-за найденной в здании артиллерийской мины. Отмечалось, что всего из здания эвакуировали 10 человек. Позднее информацию об эвакуации опровергли.



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