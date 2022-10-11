На ВДНХ опровергли информацию о "минировании" музейного комплекса "Буран"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

НА ВДНХ не поступало информации о "минировании" музейного комплекса "Буран". Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В ряде СМИ вышла недостоверная информация об анонимном сообщении о минировании интерактивного комплекса "Буран" на ВДНХ. Данная информация не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что "Буран" работает для посетителей в штатном режиме. Однако его пропускная способность не рассчитана на одновременное пребывание в нем 50 человек.

До этого появилась информация, что неизвестный сообщил о минировании музейного комплекса "Буран" на ВДНХ. Сообщение о "минировании" якобы поступило по электронной почте.

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