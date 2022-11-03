Открыть движение по обеим полосам Крымского моста планируется 20 декабря – Хуснуллин

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Запуск движения по обеим полосам правой стороны Крымского моста, пострадавшей в результате теракта, запланирован на 20 декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

"На восстановление автомобильного моста правительством выделено необходимое финансирование, госконтракт заключен. Запустить движение <...> планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря – полностью по другой", – сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос президента РФ о ходе восстановительных работ.

По его словам, монтаж новых пролетных строений разрушенной части моста начнется в период с 5 по 10 ноября. Для этого в рекордные сроки было изготовлено 1 218 тонн металлоконструкций с трех заводов.

"Это Тюмень, Воронеж, Курган. Из них 925 тонн уже смонтировано на месте в виде конкретных пролетных изделий", – отметил Хуснуллин.

Он пояснил, что в настоящее время легковые автомобили и автобусы следуют в обоих направлениях по левой стороне моста после прохождения полного досмотра. При этом, по словам вице-премьера, часть грузового транспорта также допускается к проезду по левой стороне. Хуснуллин добавил, что специализированные организации ведут круглосуточный мониторинг движения.

"На сегодняшний день завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной стороны моста. По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролетные конструкции этой стороны моста получили повреждения и деформацию", – сказал он.

По словам Хуснуллина, требуется осуществление замены поврежденных конструкций.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что работы по восстановлению поврежденных пролетов Крымского моста осуществляются быстрее установленного графика. Он отмечал, что движение на его автомобильной части могут открыть уже к Новому году.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

Разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре – Хуснуллин

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