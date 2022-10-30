Восстановление Крымского моста идет с опережением графика – власти

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Работы по восстановлению поврежденных пролетов Крымского моста осуществляются быстрее установленного графика, движение на его автомобильной части могут открыть к Новому году, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Работы идут с опережением графика, насколько мы информированы, поэтому вполне возможно, что к Новому году крымчане получат подарок. И эта поврежденная нитка начнет работу даже раньше, чем декларировалось", – заявил он в эфире "Соловьев Live".

По словам Константинова, в настоящее время в работах задействованы около 400 человек. Проезд пассажирского транспорта осуществляется в штатном режиме по уцелевшей ветке моста.

Движение по Крымскому мосту в настоящий момент доступно только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовой транспорт запустят на дорогу не ранее декабря, как уточнили в Минтрансе.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

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