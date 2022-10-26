Движение по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее 1 декабря – Минтранс

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Минтранс РФ сообщил, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее 1 декабря. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года", – говорится в публикации.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, который повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.

Позднее Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.



Восстановление ж/д части Крымского моста начнется после завершения обследования

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