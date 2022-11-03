Сумку с фрагментами тела нашли в реке Ижоре в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В реке Ижоре в Санкт-Петербурге обнаружена спортивная сумка с частями человеческого тела. Сумку нашли работники коммунальных служб во время уборки акватории реки в Колпинском районе города. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"2 ноября в Колпинском районе во время уборки акватории реки Ижоры в зарослях водной растительности работниками коммунальных служб была обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела неустановленного человека", – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщают некоторые телеграм-каналы, в сумке найдены фрагменты женских ног. По предварительным данным, женщина умерла от 9 до 13 дней назад.

Ранее сообщалось, что фрагменты человеческого тела обнаружили на мусоросортировочной станции на западе столицы. Находка была сделана при сортировке бытовых отходов на мусоросортировочной станции на 2-й Карпатской улице.

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