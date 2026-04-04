04 апреля, 08:37

Биолог Зрянин: обильная зима увеличивает число клещей и комаров

Россиянам рассказали, ждать ли нашествия клещей и комаров после зимы

Обильно снежная зима оказывает влияние на рост числа клещей и комаров в России, поскольку их личинки под сугробами лучше защищены от промерзания. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Владимир Зрянин.

"Снежная зима может спровоцировать увеличение численности как клещей, так и комаров, которые лучше перенесли диапаузу (состояние временного физиологического покоя с резким замедлением обмена веществ. – Прим .ред.)", – подчеркнул он.

Эксперт посоветовал россиянам использовать репелленты и по возможности избегать участков с валежником и захламлением, чтобы защититься от клещей.

Кроме того, как пояснил Зрянин, размножение комаров и мошек связано с водой, в которой развиваются личинки. При высокой воде после снеготаяния количество этих насекомых будет расти. При этом дальнейшее увеличение их численности зависит от количества осадков. Весной и в начале лета комаров будет больше, добавил биолог.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в столичном регионе проснулась мошкара. Также в Подмосковье выявили первых мух и комаров. В числе прочего, из-за аномально теплой погоды в Тверской области раньше срока появились слепни.

