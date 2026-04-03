Очевидец рассказал о первых секундах после схода с рельсов поезда Москва – Челябинск

Семь вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск сошли с рельсов под Ульяновском 3 апреля. По последним данным, десятки человек пострадали, однако погибших в катастрофе нет. Все подробности происшествия – в нашем материале.
Оперативная помощь
Семь вагонов двухэтажного поезда № 302 с 412 пассажирами, следовавшего из Москвы в Челябинск, сошли с рельсов в районе станции Бряндино Ульяновской области в 06:26 3 апреля. Шесть из них опрокинулись на бок.
По официальным данным, погибших в аварии нет, сведения по количеству пострадавших разнятся. По сообщениям губернатора Ульяновской области Алексея Русских, всего травмы получили 24 человека, из которых 12 было госпитализировано с переломами и ушибами
В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что специалисты оказали помощь на месте более чем 25 пассажирам, а 12 человек, в том числе 2 ребенка, оперативно доставили в одну из местных больниц.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что по итогам осмотров и диагностических мероприятий в больницы региона доставлено 18 человек. При этом состояние двоих оценивается как тяжелое.
В Федеральной пассажирской компании подчеркнули, что среди госпитализированных есть проводник поезда. Машинист и его помощник в ЧП не пострадали, рассказали в РЖД.
Кроме того, среди пассажиров было 60 детей из Челябинской области, которые ехали в составе четырех организованных групп, сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным властей, серьезно пострадавших среди несовершеннолетних нет.
Пассажиров доставили на центральный вокзал Ульяновска, где для них подготовили пункты временного размещения. Там же при необходимости можно было обратиться за медицинской и психологической помощью. Перевозчик оперативно подготовил резервный состав с вагонами дальнего следования, подчеркнули в компании.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал наградить тех пассажиров, которые помогали другим выбраться из поезда.
"Хочу высказать слова благодарности всем, кто оказывал помощь пострадавшим на месте, в том числе наши ребята, которые находились в поезде, оказывали помощь в эвакуации, и обязательно ребят наградим", – сказал глава региона на видео, опубликованном в его канале в MAX.
По сообщениям РЖД, движение поездов на участке было временно остановлено, в то же время работы по ликвидации последствий ЧП уже начались. В компании рассказали, что специалистам необходимо заменить около 200 шпал, скрепления, а также два рельса длиной 25 метров. Плюс ко всему в МЧС сообщили, что к ликвидации последствий аварии подключились более 150 человек и 40 единиц техники.
Пассажирам будет возвращена полная стоимость билетов, отметили в РЖД. В пресс-службе страховой компании "Согаз" заявили ТАСС о готовности выполнить все обязательства по выплате возмещения пострадавшим.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта (ст. 263 УК РФ). Ространснадзор создал комиссию для установления причин и обстоятельств произошедшего, сообщила пресс-служба ведомства.
"Только слышался плач маленьких детей"
По предварительной информации, причиной катастрофы названо ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна, сообщили в Следственном комитете. Изъятые фрагменты полотна направили на криминалистическую экспертизу, добавили в ведомстве.
Об этом же РИА Новости рассказал пассажир поезда Кирилл.
Мужчина также рассказал журналистам о первых секундах аварии. Кирилл ехал на сидячем месте в последнем вагоне и, когда понял, что поезд переворачивается, прижался к стене.
"Мимо меня ребенок пролетел, я встал посмотреть, что с ним, потом начали эвакуировать всех остальных. Разбили окно и начали вытаскивать женщин и детей, пожилых. Всех, кого надо было, вытащили", – сообщил очевидец.
Также в поезде оказался детский хореографический коллектив "Веснушки" ДК Маяковского из поселка Старокамышинска Челябинской области, в числе которых 23 ребенка от 10 до 13 лет, а также четверо взрослых. Их руководитель Мария Житина рассказала РИА Новости, что с подростками все в порядке.
"Мы были в вагоне, который тоже почти опрокинулся, в момент происшествия он очень низко накренился. Нам сильно помогли мужчины из соседних купе, они помогли вывести детей на улицу", – рассказала Житина.
По ее словам, дети испугались, только когда осознали, что произошло.
"Звонят родители, успокаиваем, с детьми все хорошо, никто не пострадал", – добавила она.
Тренер спортивного объединения "Фехтование" из Челябинска Леонид Песин, который тоже ехал в поезде со своими воспитанниками, рассказал РИА Новости, что перед тем, как вагон перевернулся на бок, он почувствовал сильную тряску.
"(Проводники. – Прим. ред.) помогали (вытаскивать детей. – Прим. ред.) через окно, через несколько разных окон. Мы все целы и практически здоровы, сидим в Ульяновске. Я успокоил детей", – рассказал Песин.
В числе пассажиров поезда были и участники группы "Демо". Солистка коллектива Любовь Толкунова ехала на гастроли с танцорами и арт-директором, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Когда все произошло, мы спали. Проснулись от резкого толчка. Нам повезло, потому что мы находились в первом вагоне – сразу после машиниста, а перевернулись последние. Это было неожиданно. Резкий толчок, все попадало со стола, наш вагон наклонился", – поделилась певица.
По ее словам, в некоторых вагонах люди провели после падения больше часа.
"Пассажиры эвакуировались через форточки и двери с другой стороны вагона, потому что некоторые вагоны лежали прямо на дверях. Все друг другу помогали. Очень много было молодежи: лет 12–14, это спортсмены, они очень слажено вытаскивали и своих товарищей, и других пассажиров. Мужчины тоже помогали, там были дети с колясками, их вытаскивали", – сообщила Толкунова.
Как рассказал сам коллектив телеканалу Москва 24, оперативные службы быстро прибыли к месту происшествия.
"Мы пересели на автомобиль, который везет нас на гастроли в город Уфа. Все хорошо. Спасибо большое за переживания. И мы тоже переживаем за остальных людей, но все будет хорошо", – сказали участники группы.
Жительница Челябинска рассказала порталу 74.ru, что в поезде находились ее 12-летняя дочь и бывший муж, которые ездили на каникулы в Москву. Их места находились на втором этаже: девочка в момент происшествия спала на верхней полке, упала и ударилась спиной. Окно, через которое спасались пассажиры, было с их стороны, и кто-то помог ребенку выбраться на вагон.
Один из очевидцев рассказал RT, что он проснулся незадолго до случившегося.
"Мы приехали из Сибири в Москву, а оттуда поехали с другом в Челябинск. В шесть утра сели позавтракать, так как привыкли жить по другому часовому поясу. Только поели, убрали за собой, залезли на верхние полки, как поезд начал падать. Мы с другом целы, обошлось без травм. У нашего вагона колеса оторвало", – рассказал пассажир.
По его словам, в момент ЧП в вагоне началась паника, так как многие еще спали. Когда все случилось, женщины и дети начали кричать, а вокруг них "все падало".
Еще один пассажир рассказал журналистам, что из-за происшествия "порвал ухо". По словам мужчины, пассажиров вывозили оттуда всеми возможными способами, включая военные КамАЗы.
