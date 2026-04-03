Очевидец рассказал о первых секундах после схода с рельсов поезда Москва – Челябинск

Семь вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск сошли с рельсов под Ульяновском 3 апреля. По последним данным, десятки человек пострадали, однако погибших в катастрофе нет. Все подробности происшествия – в нашем материале.

Оперативная помощь

Фото: ТАСС/МЧС России

Семь вагонов двухэтажного поезда № 302 с 412 пассажирами, следовавшего из Москвы в Челябинск, сошли с рельсов в районе станции Бряндино Ульяновской области в 06:26 3 апреля. Шесть из них опрокинулись на бок.

По официальным данным, погибших в аварии нет, сведения по количеству пострадавших разнятся. По сообщениям губернатора Ульяновской области Алексея Русских, всего травмы получили 24 человека, из которых 12 было госпитализировано с переломами и ушибами

В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что специалисты оказали помощь на месте более чем 25 пассажирам, а 12 человек, в том числе 2 ребенка, оперативно доставили в одну из местных больниц.





из сообщения пресс-службы ФМБА Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская, в том числе психологическая, помощь. Пять человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Пятеро пострадавших, включая двоих детей, направлены на амбулаторное лечение. Еще два человека продолжают обследоваться в КБ № 172 ФМБА России.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что по итогам осмотров и диагностических мероприятий в больницы региона доставлено 18 человек. При этом состояние двоих оценивается как тяжелое.

В Федеральной пассажирской компании подчеркнули, что среди госпитализированных есть проводник поезда. Машинист и его помощник в ЧП не пострадали, рассказали в РЖД.

Кроме того, среди пассажиров было 60 детей из Челябинской области, которые ехали в составе четырех организованных групп, сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным властей, серьезно пострадавших среди несовершеннолетних нет.



Фото: ТАСС/МЧС России

Пассажиров доставили на центральный вокзал Ульяновска, где для них подготовили пункты временного размещения. Там же при необходимости можно было обратиться за медицинской и психологической помощью. Перевозчик оперативно подготовил резервный состав с вагонами дальнего следования, подчеркнули в компании.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал наградить тех пассажиров, которые помогали другим выбраться из поезда.

"Хочу высказать слова благодарности всем, кто оказывал помощь пострадавшим на месте, в том числе наши ребята, которые находились в поезде, оказывали помощь в эвакуации, и обязательно ребят наградим", – сказал глава региона на видео, опубликованном в его канале в MAX.

По сообщениям РЖД, движение поездов на участке было временно остановлено, в то же время работы по ликвидации последствий ЧП уже начались. В компании рассказали, что специалистам необходимо заменить около 200 шпал, скрепления, а также два рельса длиной 25 метров. Плюс ко всему в МЧС сообщили, что к ликвидации последствий аварии подключились более 150 человек и 40 единиц техники.

Пассажирам будет возвращена полная стоимость билетов, отметили в РЖД. В пресс-службе страховой компании "Согаз" заявили ТАСС о готовности выполнить все обязательства по выплате возмещения пострадавшим.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта (ст. 263 УК РФ). Ространснадзор создал комиссию для установления причин и обстоятельств произошедшего, сообщила пресс-служба ведомства.

"Только слышался плач маленьких детей"

Фото: ТАСС/МЧС России

По предварительной информации, причиной катастрофы названо ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна, сообщили в Следственном комитете. Изъятые фрагменты полотна направили на криминалистическую экспертизу, добавили в ведомстве.

Об этом же РИА Новости рассказал пассажир поезда Кирилл.



(из вагона. – Прим. ред.) , вижу: рельса сломана, лопнула. Идет рельса прямая… и просто нет куска.

Кирилл пассажир пострадавшего поезда Вылезаю, вижу: рельса сломана, лопнула. Идет рельса прямая… и просто нет куска.

Мужчина также рассказал журналистам о первых секундах аварии. Кирилл ехал на сидячем месте в последнем вагоне и, когда понял, что поезд переворачивается, прижался к стене.

"Мимо меня ребенок пролетел, я встал посмотреть, что с ним, потом начали эвакуировать всех остальных. Разбили окно и начали вытаскивать женщин и детей, пожилых. Всех, кого надо было, вытащили", – сообщил очевидец.

Также в поезде оказался детский хореографический коллектив "Веснушки" ДК Маяковского из поселка Старокамышинска Челябинской области, в числе которых 23 ребенка от 10 до 13 лет, а также четверо взрослых. Их руководитель Мария Житина рассказала РИА Новости, что с подростками все в порядке.

"Мы были в вагоне, который тоже почти опрокинулся, в момент происшествия он очень низко накренился. Нам сильно помогли мужчины из соседних купе, они помогли вывести детей на улицу", – рассказала Житина.

По ее словам, дети испугались, только когда осознали, что произошло.

"Звонят родители, успокаиваем, с детьми все хорошо, никто не пострадал", – добавила она.



Фото: ТАСС/МЧС России

Тренер спортивного объединения "Фехтование" из Челябинска Леонид Песин, который тоже ехал в поезде со своими воспитанниками, рассказал РИА Новости, что перед тем, как вагон перевернулся на бок, он почувствовал сильную тряску.

"(Проводники. – Прим. ред.) помогали (вытаскивать детей. – Прим. ред.) через окно, через несколько разных окон. Мы все целы и практически здоровы, сидим в Ульяновске. Я успокоил детей", – рассказал Песин.

В числе пассажиров поезда были и участники группы "Демо". Солистка коллектива Любовь Толкунова ехала на гастроли с танцорами и арт-директором, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Когда все произошло, мы спали. Проснулись от резкого толчка. Нам повезло, потому что мы находились в первом вагоне – сразу после машиниста, а перевернулись последние. Это было неожиданно. Резкий толчок, все попадало со стола, наш вагон наклонился", – поделилась певица.





Любовь Толкунова солистка группы "Демо" Пришла проводница, сказала, чтобы мы одевались, брали теплые вещи и одеяла. Мы вылезли из состава прямо в лес. Поначалу была страшная тишина. Все в своих мыслях были и молчали. И только слышался плач маленьких детей.

По ее словам, в некоторых вагонах люди провели после падения больше часа.

"Пассажиры эвакуировались через форточки и двери с другой стороны вагона, потому что некоторые вагоны лежали прямо на дверях. Все друг другу помогали. Очень много было молодежи: лет 12–14, это спортсмены, они очень слажено вытаскивали и своих товарищей, и других пассажиров. Мужчины тоже помогали, там были дети с колясками, их вытаскивали", – сообщила Толкунова.

Как рассказал сам коллектив телеканалу Москва 24, оперативные службы быстро прибыли к месту происшествия.

"Мы пересели на автомобиль, который везет нас на гастроли в город Уфа. Все хорошо. Спасибо большое за переживания. И мы тоже переживаем за остальных людей, но все будет хорошо", – сказали участники группы.

Жительница Челябинска рассказала порталу 74.ru, что в поезде находились ее 12-летняя дочь и бывший муж, которые ездили на каникулы в Москву. Их места находились на втором этаже: девочка в момент происшествия спала на верхней полке, упала и ударилась спиной. Окно, через которое спасались пассажиры, было с их стороны, и кто-то помог ребенку выбраться на вагон.





родственница пострадавших Она вышла в чем спала – в шортиках, босиком, в носочках. А там снег еще лежит. Позже мужчины достали и выкинули пледы с матрасами из поезда на улицу и начали помогать всем спускаться на землю. Уже попозже достали обувь и теплые вещи, дочь оделась. У дочери только ушиб спины, у ее отца, возможно, перелом ключицы и ребер.

Один из очевидцев рассказал RT, что он проснулся незадолго до случившегося.

"Мы приехали из Сибири в Москву, а оттуда поехали с другом в Челябинск. В шесть утра сели позавтракать, так как привыкли жить по другому часовому поясу. Только поели, убрали за собой, залезли на верхние полки, как поезд начал падать. Мы с другом целы, обошлось без травм. У нашего вагона колеса оторвало", – рассказал пассажир.

По его словам, в момент ЧП в вагоне началась паника, так как многие еще спали. Когда все случилось, женщины и дети начали кричать, а вокруг них "все падало".

Еще один пассажир рассказал журналистам, что из-за происшествия "порвал ухо". По словам мужчины, пассажиров вывозили оттуда всеми возможными способами, включая военные КамАЗы.

