РЖД вернут стоимость билетов всем пассажирам поезда Москва – Челябинск

Всем пассажирам поезда Москва – Челябинск № 302 будет возвращена полная стоимость билетов, сообщила пресс-служба РЖД.

Если билеты покупались через интернет, деньги будут возвращены автоматически, дополнительное обращение не требуется. Однако если билеты были куплены за наличный расчет, необходимо обратиться в билетные кассы ФПК.

В компании добавили, что за подробностями можно обратиться на горячую линию Центра поддержки клиентов РЖД по телефону 8 (800) 775-00-00.

7 вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва сошли утром 3 апреля. Инцидент произошел недалеко от станции Бряндино. По данным РЖД, в поезде находились 412 пассажиров. Пострадали 24 человека, в том числе 4 ребенка.

Уточнялось, что вагоны опрокинулись набок, и пассажирам пришлось выбираться из поезда через окна. Для ликвидации последствий были направлены восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Также к работам подключились свыше 100 человек и 32 единицы техники МЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку.

