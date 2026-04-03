RT: причиной схода вагонов поезда в Ульяновской области стал излом рельса

Причиной схода вагонов поезда в Ульяновской области, предварительно, стал излом рельса. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Кроме того, один из пассажиров рассказал СМИ, что до момента ЧП многие еще спали и проснулись, когда поезд начал падать. Были слышны крики женщин и детей, опрокидывались вещи. По его словам, у одного из вагонов оторвало колеса.

О сходе 7 вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва стало известно утром 3 апреля. Инцидент произошел недалеко от станции Бряндино. В этот момент там находились 412 пассажиров. Пострадали 24 человека, в том числе 4 ребенка.

Уточнялось, что вагоны опрокинулись набок, и пассажирам пришлось выбираться из поезда через окна. Для ликвидации последствий были направлены восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Также к работам подключились свыше 100 человек и 32 единицы техники МЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку.

