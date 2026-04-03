7 вагонов пассажирского поезда сошли в Ульяновской области

7 вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва сошли с рельсов в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

По данным перевозчика, инцидент произошел недалеко от станции Бряндино. На место выехали сотрудники оперативных служб. Движения на указанном участке временно нет.

Для ликвидации последствий также выдвинулись восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Причины ЧП устанавливаются. После схода был сформирован оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

Как рассказали РИА Новости в Минздраве региона, на место направили одну бригаду медицины катастроф и две бригады скорой помощи. Однако информация о пострадавших все еще уточняется.

В свою очередь, Ульяновская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал транспортный прокурор региона.

Также к станции Бряндино выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, передала пресс-служба ведомства. В настоящее время проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Ферма – Бахаревка. Один из вагонов задел локомотив технического электропоезда, который следовал по соседнему пути.

В результате никто не пострадал, движение на перегоне было приостановлено. Для ликвидации последствий задействовали восстановительные поезда.

