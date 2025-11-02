Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманске, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 ноября на маневренном пути станции Комсомольск-Мурманский. Пострадавших нет, также не допущено разлива нефтепродуктов и задержек поездов, уточнили в ведомстве.

По факту случившегося организована проверка. Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на нерегулируемом железнодорожном переезде около станции Свияжск в Татарстане. Автомобиль и локомотив получили повреждения, из людей никто не погиб.

Началась проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, по результатам которой будет принято процессуальное решение.