07 октября, 11:38
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде в Татарстане
Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Свияжск в Татарстане. Об этом сообщает телеграм-канал Центрального МСУТ СКР.
По данным ведомства, ЧП произошло на 753-м километре Горьковской железной дороги. Автомобиль и локомотив получили технические повреждения, жертв в результате столкновения нет.
Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее грузовик и поезд столкнулись на перегоне Рудня – Голынки. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, 16 из них опрокинулись и загорелись.
Причиной ДТП стал выезд водителя грузовика на ж/д переезд на запрещающий сигнал семафора. В результате аварии он погиб. Следователи возбудили уголовное дело.
