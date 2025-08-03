Пять вагонов-цистерн сошли с рельсов в ЕАО

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Пять вагонов-цистерн сошли с рельсов в Еврейской автономной области, два из них опрокинулись. Об этом сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Грузовой поезд направлялся на станцию Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива. Пострадавших нет, размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее локомотив опрокинулся на железнодорожных путях необщего пользования на подъезде к Амурской ТЭЦ-1. В результате ЧП никто не пострадал. Однако повреждения, помимо самого локомотива, получили железнодорожная и сопутствующая инфраструктура.

Еще один инцидент случился на станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги в Курганской области, где сошли с рельсов 15 пустых вагонов, 8 из которых опрокинулись.