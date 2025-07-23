23 июля, 07:30Происшествия
Локомотив опрокинулся на подъездных путях Амурской ТЭЦ-1
Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
Локомотив опрокинулся на железнодорожных путях необщего пользования на подъезде к Амурской ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В результате ЧП никто не пострадал. Однако повреждения, помимо самого локомотива, получили железнодорожная и сопутствующая инфраструктура.
Уточняется, что машинист объединил локомотив с гружеными углем полувагонами на станции Мылки и следовал в место разгрузки. По предварительной информации, он не соблюдал правила безопасности при управлении составом.
Локомотив был в составе с 10 гружеными углем вагонами, добавили в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Размер ущерба устанавливается, проводится доследственная проверка. По факту происшествия проверку также организовала транспортная прокуратура.
Ранее 15 пустых вагонов сошли с рельсов на станции Каргаполье в Курганской области. При этом 8 вагонов из 15 опрокинулись. В результате происшествия никто не пострадал. Для возобновления движения на участке привлекался восстановительный состав. Местная транспортная прокуратура организовала проверку.