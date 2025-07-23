Локомотив опрокинулся на подъездных путях Амурской ТЭЦ-1

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Локомотив опрокинулся на железнодорожных путях необщего пользования на подъезде к Амурской ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В результате ЧП никто не пострадал. Однако повреждения, помимо самого локомотива, получили железнодорожная и сопутствующая инфраструктура.

Уточняется, что машинист объединил локомотив с гружеными углем полувагонами на станции Мылки и следовал в место разгрузки. По предварительной информации, он не соблюдал правила безопасности при управлении составом.

Локомотив был в составе с 10 гружеными углем вагонами, добавили в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Размер ущерба устанавливается, проводится доследственная проверка. По факту происшествия проверку также организовала транспортная прокуратура.

Ранее 15 пустых вагонов сошли с рельсов на станции Каргаполье в Курганской области. При этом 8 вагонов из 15 опрокинулись. В результате происшествия никто не пострадал. Для возобновления движения на участке привлекался восстановительный состав. Местная транспортная прокуратура организовала проверку.