Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Курганской области

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

На станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги в Курганской области 19 июня сошли с рельсов 15 пустых вагонов, 8 из которых опрокинулись. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.



Как рассказали в ведомстве, вагоны следовали с грузовым поездом № 2446. В результате инцидента пострадавших нет, для возобновления движения на участке привлечен восстановительный состав.

На место ЧП для координации действий правоохранителей выехал уполномоченный транспортный прокурор. Курганская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Московской области из-за выехавшей на ж/д переезд фуры. Авария произошла на перегоне Усады Окружные – Детково. Информация о пострадавших и экологической угрозе не поступала. На время проведения восстановительных работ движение на участке было приостановлено.