Загоревшийся локомотив привел к задержкам поездов в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Локомотив грузового поезда загорелся в Красноярском крае, что привело к задержкам движения. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

"По предварительным данным, сегодня около 5 часов местного времени в ходе следования грузового поезда на участке пути между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание его локомотива", – указано в сообщении.

Пожар был ликвидирован специальными службами, причины происшествия выясняются. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности на железнодорожном транспорте.

Ранее вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с вагонами встречного поезда на перегоне Чалганы – Ушумун в Амурской области. В общей сложности с рельсов сошли 28 вагонов, входивших в 2 локомотива. Повреждения также получила железнодорожная инфраструктура.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование было решено провести на основании признаков преступления, которое предусмотрено статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

