Число пострадавших при столкновении грузовика с поездом под Ярославлем выросло до 11

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Число пострадавших при столкновении электропоезда с грузовиком в Ярославской области увеличилось до 11, десять из которых являются пассажирами. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Ситрак" – мужчина 1994 года рождения – госпитализирован в больницу, 10 пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести", – уточняется в сообщении.

По предварительным данным, водитель фуры с полуприцепом выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с пассажирским поездом. В результате сошла одна колесная пара поезда.

По факту произошедшего Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ завело уголовное дело по части 1 статьи 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Ранее три человека получили травмы в результате аварии с участием автомобиля и автобуса в подмосковном городском округе Чехов. ДТП случилось на 6-м километре трассы М-2 "Крым". Водитель за рулем Mazda выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате автомобилист и пассажир легковушки, а также пассажир автобуса получили травмы.

