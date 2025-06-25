Серная кислота разлилась на станции Лосиноостровская Ярославского направления МЖД

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Утечка серной кислоты произошла на станции Лосиноостровская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба МЖД.

Инцидент произошел 25 июня в грузовом парке станции, расположенном вдалеке от жилых кварталов. Течь груза в одной из цистерн была выявлена во время осмотра грузового поезда. В результате случившегося никто не пострадал, угрозы населению также не выявлено. На движение поездов ситуация никак не повлияла.

"Цистерна с грузом отставлена на специализированный путь. Для устранения течи на место вызваны сотрудники службы "ЭКОСПАС". Состояние окружающей среды контролирует экологическая лаборатория МЖД", – добавили в пресс-службе.

Ранее 15 пустых вагонов сошли с рельсов на станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги в Курганской области. Кроме того, 8 вагонов из 15 опрокинулись. В результате никто не пострадал, но для возобновления движения на участке привлекался восстановительный состав. К инциденту позже подключилась местная транспортная прокуратура, которая организовала свою проверку.

