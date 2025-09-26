Вагоны загорелись после столкновения поезда с автомобилем под Смоленском

Вагоны загорелись после столкновения грузового поезда с автомобилем в Смоленской области, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

По данным перевозчика, ДТП произошло в 07:26 между станциями Рудня и Голынки. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом. Машинист экстренно затормозил, однако расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.

В результате аварии, по предварительной информации МЖД, сошли с рельсов локомотив и 18 вагонов с бензином, после чего начался пожар. Пострадали локомотивная бригада, машинист и его помощник. С травмами средней тяжести их госпитализировали.

Для устранения последствий аварии на место ЧП направили 3 пожарных и 4 восстановительных поезда. Движение составов на указанном участке приостановлено. Для координации действий по ликвидации последствий ДТП организован оперштаб.

Как уточнили в МЧС России, пожарные в настоящее время тушат 6 вагонов с горючими материалами. Всего задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники.

По факту произошедшего Смоленская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На место ЧП выехали исполняющий обязанности Смоленского транспортного прокурора Юрий Гусаров, заместитель Смоленского транспортного прокурора Анна Степушенкова.

Ранее взрыв произошел на путях недалеко от ж/д станции Плюсса в Псковской области. По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, пострадавших нет, схода состава не было. На месте происшествия работают экстренные службы.

Из-за случившегося 2 пассажирских поезда "Ласточка" между Псковом и Санкт-Петербургом пустили по другому маршруту. В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что составы проследуют через станцию Батецкая.