Взрыв произошел на железнодорожных путях под Псковом

Фото: MAX/"Михаил Ведерников"

Взрыв произошел на путях недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло", – написал глава области в МAX.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

В связи с ЧП 2 пассажирских поезда "Ласточка" между Псковом и Санкт-Петербургом пустили по измененному маршруту, передает телеграм-канал Октябрьской железной дороги. Перевозчик утонил, что поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая.

Ранее 2 человека погибли и 12 пострадали при сходе вагонов в Амурской области. Инцидент произошел 19 сентября на первом пути 138-го километра перегона Беленькая – Путевой Пост. Состав выехал на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой, а после столкнулся с бульдозером.

По факту произошедшего было возбуждено дело, а транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство также планирует дать оценку соблюдения обязательных требований при организации труда железнодорожников.