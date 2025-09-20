Два человека погибли при сходе вагонов в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Два человека погибли и 12 пострадали при сходе вагонов в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 19 сентября на первом пути 138-го километра перегона Беленькая – Путевой Пост. По данным ведомства, во время движения укладочного поезда по Дальневосточной железной дороге произошел сход состава, который затем выехал на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой, а после столкнулся с бульдозером.

Тогда на одной из платформ поезда было 12 работников. Еще два работника находились на укладочном кране. В результате один человек погиб на месте, а еще один умер в больнице. Остальные получили травмы.

По факту произошедшего было возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, которое повлекло смерть двух человек. Сейчас следователи и криминалисты проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

В свою очередь, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также ведомство планирует дать оценку соблюдения обязательных требований при организации труда железнодорожников.

Из-за случившегося в Тындинском округе вводился режим ЧС, но спустя время региональное МЧС России отменило его. На месте происшествия продолжаются работы. Для ликвидации последствий ЧП задействован восстановительный поезд. При этом на движение других поездов данный инцидент не повлиял.

Дальневосточная железная дорога выразила искренние соболезнования родственникам погибших и пообещала оказать необходимую помощью пострадавшим.

"В результате происшествия травмы получили 14 работников путевого хозяйства. Пять пострадавших находятся в больнице, двое погибли, на амбулаторном лечении – семь человек", – уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Ранее тепловоз, перевозивший 15 порожних цистерн, сошел с рельсов в Ленинградской области. Авария случилась на участке Строганово – Мшинская в Лужском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

В связи с ЧП в Ленобласти были отменены семь пригородных поездов, еще 12 электричек следовали только до железнодорожной станции Сиверская. В свою очередь, поезда "Ласточка" № 810 Псков – Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург – Печоры задерживались на два часа.

