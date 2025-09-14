Тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "112"

Тепловоз, перевозивший 15 порожних цистерн, сошел с рельсов в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Авария случилась на участке Строганово – Мшинская в Лужском районе, уточнил он. В результате инцидента никто не пострадал.

Однако движение составов остановлено в обоих направлениях. Задержка наблюдается в движении десяти пригородных электричек.

На место происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда из Петербурга. По словам Дрозденко, следователи будут проверять версию диверсии.

В свою очередь, в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) предупредили, что в связи с ЧП в Ленобласти временно отменены семь пригородных поездов.

Из-за схода состава 12 пригородных электричек следуют только до железнодорожной станции Сиверская. В свою очередь, поезда "Ласточка" № 810 Псков – Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург – Печоры задерживаются на два часа.

Для обеспечения перевозки пассажиров организованы автобусные маршруты по направлению Сиверская – Луга.

Накануне, 13 сентября, два человека погибли при подрыве на железнодорожных путях в Орловской области. Взрывные устройства были обнаружены при проверке путей. В результате пять поездов были задержаны, а движение оцеплено.

Инцидент привел к задержке ряда поездов, которые направлялись в Курск, Москву, Санкт-Петербург, Кисловодск, Белгород и Орел. Сотрудники поездных бригад предоставляли пассажирам всестороннюю поддержку и помощь.