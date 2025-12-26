Россия и КНДР работают над новыми туристическими программами

Фото: depositphotos/creisinger

Россия и КНДР работают над созданием новых совместных туристических программ. Об этом в интервью РИА Новости заявил сопредседатель межправительственной комиссии двух стран, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

По его словам, в перспективе не исключено развитие сотрудничества между двумя странами в области строительства туристической инфраструктуры. Сейчас стороны уделяют особое внимание развитию транспортного сообщения, которое является ключевым условием для увеличения турпотока.

"За прошедшие 2 года расширили возможности пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном. Впервые за 77 лет в этом году открыто авиасообщение между нашими столицами", – добавил Козлов.

Министр подчеркнул, что в 2024 и 2025 годах поток туристов из России в КНДР увеличился более чем вдвое по сравнению с допандемийным периодом. В 2024 году Северную Корею посетили около 4 тысяч российских туристов, а по итогам текущего года ожидается около 7 тысяч.

По мнению Козлова, рост интереса к КНДР у россиян связан не только с возобновлением приема туристических групп на горнолыжном курорте Масикрён в 2024 году, но и с открытием в 2025-м прибрежного курорта в Вонсане.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян предупредил, что туристы в Северной Корее обычно сталкиваются с отсутствием интернета и невозможностью говорить по телефону. При этом неделя отдыха на курорте обойдется примерно в 150 тысяч рублей за одного, а семье из 3 человек придется заплатить 450 тысяч.