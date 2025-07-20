Первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР

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Первая группа российских туристов посетила новый северокорейский курорт Вонсан на побережье Японского моря. Свои впечатления от поездки они рассказали РБК.

Отмечается, что 13 туристов из РФ были на курорте во время визита главы МИД России Сергея Лаврова. Изначально россияне столкнулись с отменой рейса, однако для них быстро организовали специальный поезд – новый, удобный и с кондицинерами.

По словам отдохнувших, местный пляж превзошел их ожидания. Они также отметили дружелюбие, гостеприимность и радушие корейцев. В особенности туристы выделили сервис, который, по их словам, находится на высочайшем уровне.

"Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, – тебе несут колонку тут же. Завтрак, обед, ужин – прямо все спрашивают. Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай, – пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе", – рассказала туристка по имени Дарья.

В июне первый беспересадочный вагон с 20 пассажирами впервые за пять лет отправился из Пхеньяна в Москву. Власти выразили надежду на рост турпотока и количества взаимных визитов.

Российская авиакомпания Nordwind также открыла продажу билетов на рейс Москва – Пхеньян. Перелет будет выполнятся на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER. Цена на билет стартует от 44,6 тысячи рублей. Первое отправление запланировано на 27 июля. Воздушное судно вылетит из аэропорта Шереметьево. Время в пути составит около 8 часов.