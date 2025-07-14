Первый прямой рейс из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля

Фото: 123RF/fifg

Первый прямой полет из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Допуск на выполнение регулярных рейсов получила авиакомпания Nordwind. Ожидается, что время в пути составит около 8 часов. После этого полеты будут осуществляться раз в месяц, чтобы сформировать устойчивый спрос и загрузку рейсов.

С 17 июня между столицами России и КНДР было возобновлено прямое железнодорожное сообщение. Уже 25 июня поезд с вагоном из Северной Кореи впервые за 5 лет прибыл на Ярославский вокзал в Москве.

Длина пути между столицами двух стран составляет более 10 тысяч километров и занимает больше недели, что считается самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире.

