В Москву прибыл первый после 5-летнего перерыва поезд с вагоном из КНДР

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Поезд с вагоном из КНДР прибыл на столичный Ярославский вокзал впервые за 5 лет после приостановки железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном. Об этом сообщает ТАСС.

Пока пассажиров в вагоне нет – прибыли только проводники, заявил представитель железных дорог КНДР в России Рик Ван Су.

"Экипаж в восторге. Они и раньше проводниками работали и вот радуются, что заново начали работать на этом пути", – добавил он.

Рик Ван Су отметил, что новые поезда, которые вскоре будут курсировать на этом направлении, лучше прежних и оснащены современными удобствами, которых ранее не было. Например, экологически чистыми туалетными комплексами.

Кроме того, запуск прямого железнодорожного сообщения между столицами двух стран говорит о крепких отношениях между государствами.

"В прошлом году у нас в Пхеньяне состоялась встреча между лидерами двух стран. И этот поезд – один из пунктов согласования. <...> Я очень рад этому событию", – сказал представитель железных дорог КНДР в России.

Длина пути между столицами двух стран составляет более 10 тысяч километров и занимает больше недели, что считается самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире.

Между Москвой и Пхеньяном будут курсировать два рейса в месяц. Поезд из Пхеньяна в Москву будет отправляться 3-го и 17-го числа с прибытием 11-го и 25-го числа, а в обратном направлении поезда будут начинать движение 12-го и 26-го числа и прибывать 20-го и 4-го числа.

