Шойгу прибыл в КНДР, где встретится с Ким Чен Ыном

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению Владимира Путина. Здесь Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

Как сообщили в аппарате СБ России, во время переговоров стороны обсудят реализацию некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти северокорейских бойцов, которые помогли в освобождении Курской области.

Шойгу и Ким Чен Ын обсудят в том числе актуальные вопросы международной повестки дня, включая конфликт на Украине.

Предыдущий рабочий визит Шойгу в Пхеньян состоялся в марте этого года. Во время него секретарь СБ также встретился с Ким Чен Ыном и другими первыми лицами государства.

Ранее МИД КНДР счел новый доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций, посвященный сотрудничеству России и Северной Кореи, провокацией и нарушением принципа суверенного равенства государств.