Песков заявил, что не располагает данными о возможности награждения военных из КНДР

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В Кремле пока не располагают информацией о том, будут ли военные КНДР награждены Владимиром Путиным за помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков не смог подтвердить или опровергнуть возможность участия северокорейских солдат в параде Победы в Москве в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны.

"Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами", – добавил он.

Ранее Песков допускал, что президент РФ может наградить военных из КНДР за оказанную помощь в освобождении региона от ВСУ. При этом пресс-секретарь Путина подчеркивал, что о таких планах ему неизвестно, но подобный исход нельзя исключать.



Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года, но 26 апреля 2025 года российские силы при помощи бойцов из КНДР сумели завершить операцию по полному освобождению региона.

После этого Путин поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за оказанную помощь. В ГД уже предложили увековечить память военнослужащих из КНДР, воздвигнув монумент. Каким должен быть мемориал – решать ветеранам, их родным и жителям Курской области, отмечал один из парламентариев.

